La pace impossibile tra Russia e Ucraina

“La situazione della guerra è un casino”. Queste le parole dette da Donald Trump, una frase molto diretta che lascia poche speranze alla riuscita del piano di pace. Ma c’è un ostacolo, tra i molti che frenano il processo di pace tra Russia e Ucraina, che si sta rivelando sempre più difficile da superare: la maggioranza dei soldati ucraini non ha soltanto la convinzione di combattere per una causa superiore come la difesa della patria, ma anche quella che la Russia rimanga determinata a conquistare l’Ucraina anche tra qualche anno indipendentemente dal tipo di accordo raggiunto e dal leader che prima o poi prenderà il posto di Vladimir Putin. 🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - La pace impossibile tra Russia e Ucraina

