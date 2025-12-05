La One UI 8.5 porterà due utili novità anche nell’app Archivio di Samsung

La One UI 8.5 porterà anche due interessanti novità all'interno dell'app Archivio di Samsung: scopriamole in anticipo. L'articolo proviene da TuttoAndroid. 🔗 Leggi su Tuttoandroid.net © Tuttoandroid.net - La One UI 8.5 porterà due utili novità anche nell’app Archivio di Samsung

Altre letture consigliate

BLACK FRIDAY, TWIN WHEEL PIAGGIO PORTER NP6 TW al prezzo straordinario di euro 19.500 con estensione garanzia al terzo anno, senza costi aggiuntivi. WOW! Affrettati: scade il 15 dicembre 2025 https://www.iveco-orecchia.it/promozioni/veico - facebook.com Vai su Facebook

One UI 8.5 svelata: scopriamo l’aggiornamento che prepara i Galaxy S26 e ridisegna batteria e funzioni AI - 5 introduce novità su batteria, condivisione dati, DeX, Galaxy AI e funzioni multi dispositivo, secondo un changelog trapelato. Lo riporta smartworld.it

One UI, Samsung cambia approccio sulla nomenclatura: si lavora alla One UI 8.5 - Mentre il rollout della One UI 7 stabile è progressivamente più intenso, Samsung lavora alla One UI 8. Da hdblog.it

Samsung One UI 8.5 in arrivo prima del previsto - 5, in un clima di rinnovata efficienza dopo le difficoltà incontrate con il precedente aggiornamento. Lo riporta tomshw.it

Samsung sta realizzando One UI 8.5 per ispirandosi al Liquid Glass - La strategia di sviluppo software di Samsung rivela una pianificazione sempre più accelerata, con l'azienda sudcoreana che ha avviato i lavori sulla One UI 8. Scrive tomshw.it

One UI 8.5: Samsung prolunga la batteria con una nuova funzione IA, ridotti i consumi in standby - 5 riesce a ridurre i consumi energetici in standby e a prolungare la batteria. Scrive multiplayer.it

One UI 8.5 ottimizzerà lo spazio nella barra di stato con una trovata intelligente - 5 con ogni probabilità debutterà a inizio 2026, assieme ai nuovi flagship della serie Galaxy S26. Lo riporta hdblog.it