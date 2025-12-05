La nuova National security strategy Usa tra sovranità deterrenza e ristrutturazione delle alleanze
Confini ripristinati, cartelli designati come Foreign Terrorist Organizations, mille miliardi di dollari nel riarmo, impegni Nato portati al 5% del Pil, otto conflitti risolti attraverso diplomazia presidenziale diretta. Nel preambolo della National Security Strategy pubblicata a novembre, Donald Trump rivendica di aver riportato “la nazione, e il mondo, in soli nove mesi. Così, l’America sarebbe tornata forte, rispettata, in grado di “fare pace” proprio perché percepita come potenza incontestabile. La nuova Nss ridefinisce la dottrina: se la strategia americana è deragliata dopo la Guerra Fredda, sostiene il documento, è a causa di élite illuse dal globalismo, da istituzioni transnazionali “intrusive” e da alleati troppo comodi nel lasciare agli Usa il costo dell’ordine internazionale. 🔗 Leggi su Formiche.net
