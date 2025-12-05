La nuova Farnesina I pilastri della riforma | politica ed economia

La riforma del ministero degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, illustrata ieri nel progetto “La nuova Farnesina”, segna una trasformazione strutturale il cui obiettivo è la crescita economica della politica estera, attraverso la creazione di una struttura più snella e reattiva. La riforma, la cui entrata in vigore è prevista per il 1° gennaio 2026, si articola intorno a due pilastri distinti e complementari, entrambi gestiti da due vice segretari generali: il pilastro politico e il pilastro economico. Il primo ha il compito di rafforzare l’azione diplomatica tradizionale, assicurando che la Farnesina possa affrontare in modo più coerente tutti gli sviluppi di maggiore interesse della politica estera, garantendo un’azione più rapida e incisiva negli scenari globali e rafforzando la capacità di coordinamento del ministero. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - La nuova Farnesina. I pilastri della riforma: politica ed economia

