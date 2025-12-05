La Notte Nel Cuore Anticipazioni Turche | Tradimenti E Bracciali Falsi!

Scopri le nuove anticipazioni di “La notte nel cuore”: tradimenti, bracciali falsi e scontri furiosi tra Canan, Bunyamin e Türkan. Un matrimonio è sull’orlo del baratro. Nelle prossime puntate di?La notte nel cuore, lo scenario sul quale si muovono i protagonisti diventa improvvisamente instabile: la domestica Türkan decide di rivelare a Canan tutta la sconvolgente verità. Protesta con decisione: il marito di Canan, Bunyamin, avrebbe tradito entrambe — lei, come amante; Canan, come moglie ignara. E quel bracciale «regalato» non era altro che un simbolo ingannevole. Quando Bunyamin scopre una fotografia che ritrae Canan affiancata a Halil, perde la calma e avanza la richiesta di divorzio. 🔗 Leggi su Uominiedonnenews.it

