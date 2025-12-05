La Notte Nel Cuore Anticipazioni Turche | Tradimenti E Bracciali Falsi!
Scopri le nuove anticipazioni di “La notte nel cuore”: tradimenti, bracciali falsi e scontri furiosi tra Canan, Bunyamin e Türkan. Un matrimonio è sull’orlo del baratro. Nelle prossime puntate di?La notte nel cuore, lo scenario sul quale si muovono i protagonisti diventa improvvisamente instabile: la domestica Türkan decide di rivelare a Canan tutta la sconvolgente verità. Protesta con decisione: il marito di Canan, Bunyamin, avrebbe tradito entrambe — lei, come amante; Canan, come moglie ignara. E quel bracciale «regalato» non era altro che un simbolo ingannevole. Quando Bunyamin scopre una fotografia che ritrae Canan affiancata a Halil, perde la calma e avanza la richiesta di divorzio. 🔗 Leggi su Uominiedonnenews.it
Anticipazioni turche La notte nel cuore, prossime puntate/ Esat finisce in carcere per il sequestro di Esma
La notte nel cuore, anticipazioni turche: Nuh vede per la prima volta la sua nipotina - Dopo aver superato un intervento chirurgico delicato e il viaggio di nozze con Sevilay, il ragazzo ...
Anticipazioni 'La notte nel cuore': dramma subito dopo il matrimonio - La notte nel cuore, gioia per il matrimonio e subito dopo grande dramma: nuove anticipazioni per la serie tv turca.
La notte nel cuore, anticipazioni puntate di stasera, 2 dicembre, della soap turca di Canale 5 - Cosa accadrà negli episodi serali La notte nel cuore, in onda martedì 2 dicembre su Canale 5?
Anticipazioni turche La notte nel cuore: Halil è vivo o morto? Spoiler choc/ Cos'accadrà prossime puntate - Cos'accadrà nelle prossime puntate dopo la confessione di Sumru ...
La notte nel cuore, anticipazioni turche: Melek scopre che Nuh ha un tumore ed è grave - Le anticipazioni dei prossimi episodi de La notte nel cuore, in onda nella fascia serale di Canale 5, rivelano che Nuh dovrà fare i conti con un malore improvviso, che gli causerà uno svenimento in ...