La notte in cui le tenebre camminano | viaggio nella tradizione dei Krampus

Quando il buio scende sulle valli alpine del Friuli-Venezia Giulia e dell’Alto Adige, la sera del 5 dicembre, accade qualcosa che sembra strappato a una dimensione fuori dal tempo. Il fragore dei campanacci riecheggia tra le case di pietra, fiamme di torce danzano nell’aria gelida, e dalle ombre dei boschi emergono figure che sembrano uscire dagli incubi più ancestrali dell’umanità. Sono i Krampus, creature che accompagnano San Nicolò nella sua visita ai villaggi, portando con sé l’antica memoria di riti che precedono il cristianesimo di molti secoli. L’incontro tra sacro e selvaggio nelle Alpi orientali. 🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com

