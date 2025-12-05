La nipote di Ornella Vanoni emoziona il web con una versione intima e autentica del celebre brano Senza fine

I l talento, a volte, scorre davvero nel sangue. Camilla Ardenzi, nipote di Ornella Vanoni – scomparsa il 21 novembre – lo dimostra emozionando i social con una versione intensa e delicata di uno dei brani simbolo della nonna: Senza fine. Un omaggio intimo, spontaneo e sorprendentemente potente, che ha conquistato il pubblico e riportato al centro l’eredità artistica di una delle voci più iconiche della musica italiana. Nel video condiviso sui social, Camilla canta in mezzo ad un campo accompagnata solo da una chitarra. Una scelta che mette in risalto il valore affettivo del gesto, molto più che quello performativo. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - La nipote di Ornella Vanoni emoziona il web con una versione intima e autentica del celebre brano "Senza fine"

