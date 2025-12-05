La nipote di Ornella Vanoni canta come la nonna il web è in estasi | Devi fare Sanremo! VIDEO

L’eredità artistica di Ornella Vanoni continua a farsi sentire, viva e potente, anche dopo la sua scomparsa. E non solo attraverso le sue canzoni, ma anche grazie alla voce di chi porta avanti, con sensibilità e discrezione, un legame familiare che si intreccia alla musica. Negli ultimi giorni, infatti, un video ha conquistato il web: protagonista è la nipote della cantante, capace di emozionare profondamente il pubblico con un omaggio tanto semplice quanto intenso. Il risultato? Una rete letteralmente in visibilio, tra commenti commossi e inviti a salire nientemeno che sul palco dell’Ariston. La nipote di Ornella Vanoni commuove il web: il suo video è un omaggio alla nonna. 🔗 Leggi su Donnapop.it © Donnapop.it - La nipote di Ornella Vanoni canta come la nonna, il web è in estasi: «Devi fare Sanremo!» (VIDEO)

