La mossa anti-botti di Spalletti | a Napoli solo domenica mattina

Si avvicina il fischio d’inizio di “ Napoli–Juventus ”, in programma domenica alle 20:45, e la vigilia del big match è già avvolta da un clima elettrico. Il ritorno dei grandi ex sulle panchine, Spalletti in bianconero e Conte in azzurro, alimenta la tensione di una sfida che va ben oltre la classifica. Le due squadre stanno preparando la partita non solo dal punto di vista tecnico-tattico, ma anche sul fronte psicologico e organizzativo. La scelta di Spalletti: niente vigilia a Napoli per evitare le notte infuocate. La Juventus ha preso una decisione insolita ma mirata: niente pernottamento a Napoli. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it