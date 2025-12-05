La missione di Ranalli | Avanti col risanamento

Ilrestodelcarlino.it | 5 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

"La procedura della crisi d’impresa sta proseguendo in modo ordinato, tutto è nella norma". A dirlo è Riccardo Ranalli, il super esperto indipendente nominato dalla Camera di commercio della Romagna nell’ambito della procedura di composizione negoziata della crisi per Aeffe e la controllata Pollini. Dottore commercialista, iscritto all’albo dei revisori legali dei conti, fondatore dello studio Ranalli & Associati con sedi a Milano e Torino, Ranalli è una figura di riferimento in Italia nell’ambito delle crisi di impresa come dimostrano anche le frequenti audizioni sul tema per cui è stato chiamato in Parlamento. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

la missione di ranalli avanti col risanamento

© Ilrestodelcarlino.it - La missione di Ranalli: "Avanti col risanamento"

News recenti che potrebbero piacerti

missione ranalli avanti risanamentoLa missione di Ranalli: "Avanti col risanamento" - "La procedura della crisi d’impresa sta proseguendo in modo ordinato, tutto è nella norma". Si legge su msn.com

Sindaco Catania,missione a Roma su risanamento conti e futuro - "L'entusiasmo e la disponibilità che abbiamo raccoltoci dà la forza per proseguire sulla strada del risanamento e della programmazione della rinascita di Catania". Riporta ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Missione Ranalli Avanti Risanamento