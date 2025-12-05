La missione di Ranalli | Avanti col risanamento

"La procedura della crisi d’impresa sta proseguendo in modo ordinato, tutto è nella norma". A dirlo è Riccardo Ranalli, il super esperto indipendente nominato dalla Camera di commercio della Romagna nell’ambito della procedura di composizione negoziata della crisi per Aeffe e la controllata Pollini. Dottore commercialista, iscritto all’albo dei revisori legali dei conti, fondatore dello studio Ranalli & Associati con sedi a Milano e Torino, Ranalli è una figura di riferimento in Italia nell’ambito delle crisi di impresa come dimostrano anche le frequenti audizioni sul tema per cui è stato chiamato in Parlamento. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - La missione di Ranalli: "Avanti col risanamento"

