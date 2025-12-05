La mega scritta Merry Christmas è stata spostata ai Giardini Catalani

L’installazione led con scritta Merry Christmas trasloca al centro dei giardini Catalani. Non sembra esserci pace per le luci di Natale che dalle 18 di domenica illuminano il centro storico della città. Luci e installazioni che sui social sono state definite da molti ‘esagerate’, ma hanno sicuramente scatenato la curiosità dei tanti arrivati per assistere all’accensione che alle 18 è partita puntuale in ogni punto del centro, salvo che al Foro Annonario dove un problema tecnico ha ritardato l’illuminazione delle cascate allestite nel monumento e della carrozza con cavalli posizionata al centro della piazza. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - La mega scritta Merry Christmas è stata spostata ai Giardini Catalani

Argomenti simili trattati di recente

Attenzione a Perrone, mega truffa per aprire il centro estetico: Ludo dimentica la scrittura privata - facebook.com Vai su Facebook

«All I Want for Christmas Is You», le curiosità sul grande classico natalizio firmato da Mariah Carey - Ai tempi della pubblicazione di «Merry Christmas» (disco che contiene il brano) Mariah Carey aveva all'attivo tre album: dopo il successo di «Music Box» (1993) in molti si aspettavano l'uscita di un ... Lo riporta corriere.it

Biella, la scritta «Merry Xmas» omaggio alla Decima? È scontro tra Giunta e sinistra. Il sindaco: «La scritta rimane» - Succede a Biella dove la scritta natalizia americaneggiante «Merry Xmas» illuminata in piazza La Marmora nei giorni scorsi ha portato ... Come scrive torino.corriere.it

Biella, la scritta «Merry Xmas» omaggio alla Decima? È scontro tra Giunta e opposizione - Succede a Biella dove la scritta natalizia americaneggiante «Merry Xmas» illuminata in piazza La Marmora nei giorni scorsi ha portato ... Riporta msn.com