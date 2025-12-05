La mega rissa al matrimonio senza dolce | calci pugni e sedie che volano

Una location per matrimoni in India è diventata un vero e proprio "ring" da wrestling dopo che gli invitati dello sposo hanno innescato una violenta rissa per la mancanza del rasgulla, il celebre dolce indiano. Calci, pugni, piatti e sedie "volanti": un vero putiferio che si è concluso con. 🔗 Leggi su Today.it

Leggi anche questi approfondimenti

Parapiglia durante una gara in #Bolivia: una mega rissa porta il direttore di gara ad estrarre ben 17 rossi. In questi casi c’è poco da dire, parlano le immagini. Un vero e proprio caos di quelli impossibili da gestire per un direttore di gara. Necessario infatti, l - facebook.com Vai su Facebook

Al matrimonio manca il dolce, scoppia la rissa. Nozze annullate. VIDEO - Una lite per il rasgulla degenera in una maxi rissa a un matrimonio in India. Riporta affaritaliani.it

Rissa al pranzo di matrimonio a Ferentino: sguardi di troppo alla festa, poi gli scontri tra gli invitati al ristorante - Brindisi, balli, risate, ma anche qualche sguardo di troppo alle ragazze e i banchetti per un matrimonio e una cresima finiscono in rissa. Si legge su ilmessaggero.it

Rissa tra lo sposo e la suocera alla vigilia delle nozze, il matrimonio salta e lui viene arrestato - E invece si è trasformata in una tragedia familiare dai toni farseschi, finita con l’annullamento delle ... Come scrive blitzquotidiano.it