La maxi eredità Speranza Annullato il testamento La vedova | Piango di gioia

"Quando ho avuto la notizia, ho pianto di gioia. Sono stati cinque anni molto difficili, pieni di dolore e sconforto. Abbiamo vissuto un incubo. E finalmente ora è stata scritta la parola ‘fine’, su tutti i fronti". Sono le parole di Elisabetta, vedova del commercialista Sante Speranza, dopo che l’altro giorno il tribunale civile ha emesso la sentenza: il testamento ha nullità assoluta. Nel marzo scorso, era diventata definitiva – con sentenza della Cassazione – la condanna per circonvenzione di incapace a tre anni e mezzo a Carlotta D’Addato, la donna con cui Speranza aveva una relazione e a cui aveva lasciato tutti i suoi beni, quando era già gravemente malato. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

