La manovra si blocca sulla cannabis FdI presenta e ritira l’emendamento
Roma, 5 dicembre 2025 – La manovra si blocca sul nuovo pasticcio della cannabis light. Prima il tentativo, attraverso un emendamento di FdI, di renderne nuovamente legale la vendita – dopo la stretta impressa sei mesi con il decreto sicurezza – ma con una maxi-tassazione. Poi la marcia indietro del partito della premier che, dopo una prima giustificazione formale della mossa, annuncia che l’emendamento sarà ritirato. Questo mentre si profila l’accordo con le banche e, all’assemblea della Cna, Giorgia Meloni ("Voi artigiani, piccoli imprenditori, siete il motore dell’economia nazionale, l’anima del Made in Italy") e Elly Schlein ("Questo governo non dice come intenderà sostenere le imprese e i lavoratori rispetto ai danni di questi dazi che saranno tanti") tornano a duellare su fisco e dazi. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
