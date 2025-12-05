La mano rigiocata al Main Event delle WSOP

Ogni tanto ci piace raccontare episodi curiosi del passato: la storia di oggi non è così datata visto che arriva direttamente dall'ultima edizione del main event delle World Series of Poker. Un giocatore lancia via le carte. Il floorman gli permette di recuperarle. Al flop succede l'irreparabile. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - La mano "rigiocata" al Main Event delle WSOP

