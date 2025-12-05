La magia del pianista Anzovino Il suo ’Atelier’ stasera al Socjale
Remo Anzovino, pianista e compositore tra i più eclettici della musica strumentale contemporanea, ripercorre questa sera al Teatro Socjale di Piangipane (ore 21.30) nel suo ultimo disco “ Atelier ” una carriera che ha saputo fondere musica, arte e cinema e che lo ha portato, nel 2019, alla conquista del Nastro D’Argento – Musica dell’Arte per le sue colonne sonore. “Atelier”, che ha esordito al 7° posto della classifica FIMI, rievoca l’inconfondibile stile pianistico del Maestro, in grado di fondere elementi musicali che spaziano dalla musica classica al jazz, attraversano il tango e la tradizione musicale latina e passano per le melodie della scuola napoletana e quegli elementi che rendono distintiva la sua scrittura cinematografica che ha valorizzato film dedicati ad artisti leggendari quali Monet, Van Gogh, Gauguin, Frida Khalo, fino alle meraviglie del Museo Egizio di Torino. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
