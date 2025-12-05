La magia del Natale | Rotary Club Pisa promuove il concerto per i bambini più fragili

Pisa, 5 dicembre 2025 – Il Rotary Club Pisa promuove “La Magia del Natale”, un progetto che unisce musica e solidarietà per celebrare il periodo più atteso dell’anno con uno sguardo speciale all’infanzia. Domenica 14 dicembre alle 15.30 nella chiesa di Santa Caterina, si esibiranno il Coro dell’Università di Pisa, l’orchestra Junior Bonamici e i cori di voci bianche di San Nicola, Santa Caterina e Voci di corridoio. Oltre 120 cantori, protagonisti di un concerto pensato per emozionare e far riflettere, aprendo le festività natalizie nel segno della condivisione. L’evento sostiene l’associazione Amici Agata Smeralda di Pisa che quest’anno celebra 25 anni di impegno e che potrà’ essere sostenuta attraverso donazioni libere nel corso del concerto, e i progetti di Unicef attraverso l’acquisto di 100 decorazioni natalizie. 🔗 Leggi su Lanazione.it

