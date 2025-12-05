La magia del Natale | Rotary Club Pisa promuove il concerto per i bambini più fragili
Pisa, 5 dicembre 2025 – Il Rotary Club Pisa promuove “La Magia del Natale”, un progetto che unisce musica e solidarietà per celebrare il periodo più atteso dell’anno con uno sguardo speciale all’infanzia. Domenica 14 dicembre alle 15.30 nella chiesa di Santa Caterina, si esibiranno il Coro dell’Università di Pisa, l’orchestra Junior Bonamici e i cori di voci bianche di San Nicola, Santa Caterina e Voci di corridoio. Oltre 120 cantori, protagonisti di un concerto pensato per emozionare e far riflettere, aprendo le festività natalizie nel segno della condivisione. L’evento sostiene l’associazione Amici Agata Smeralda di Pisa che quest’anno celebra 25 anni di impegno e che potrà’ essere sostenuta attraverso donazioni libere nel corso del concerto, e i progetti di Unicef attraverso l’acquisto di 100 decorazioni natalizie. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Approfondisci con queste news
La magia del Natale per piccoli e grandi al Teatro di Roma ift.tt/Jc1I0MY Vai su X
La magia del Natale arriva al cinema! Questo weekend ti aspettiamo nelle sale di Orio, Bicocca, Milanofiori, Pioltello, Fiumara, Moncalieri e Casoria con attività speciali per grandi e piccini: A Casoria i bambini potranno scrivere la loro letterina a Babbo N - facebook.com Vai su Facebook
“La magia del Natale”: Rotary Club Pisa promuove il concerto per i bambini più fragili - L’evento si svolgerà il 14 dicembre nella chiesa di Santa Caterina in collaborazione con la Caritas Diocesana di Pisa, Associazione Amici di Agata Smeralda e Unicef ... lanazione.it scrive
Natale di solidarietà: Rotary Club e altre iniziative benefiche a Forlì - Il gruppo delle consorti del Rotary Club ha organizzato il laboratorio di Natale a favore del centro socio occupazionale SoleLuna, progetto della cooperativa sociale ... Come scrive ilrestodelcarlino.it
Napoli, Rotary Club Napoli Angioino dona un albero di Natale al Centro di Screening Diagnostica Senologica dell'Ospedale Annunziata - Emanuele Antonio Natale, accompagnato da un piccolo gruppo di Soci causa restrizioni Covid- Secondo ilmattino.it
Il Natale in città va a concerto insieme ai Rotary - Il Natale in città porta la firma anche dei dieci Rotary Club Genovesi che per le festività organizzano una serie di concerti di musica sacra e classica e visite guidate. Lo riporta ilgiornale.it
Ostia, presentato il progetto "Natale con voi" - È stato presentato, questa mattina, nell’aula consiliare “Massimo di Somma”, presso il XIII Municipio, il progetto “Natale con Voi”, organizzato dal Rotary Club Roma- Segnala romatoday.it
Rotary Club riuniti al museo di Michelangelo - Sabato scorso, il paese natale del grande artista rinascimentale ha ospitato un prestigioso Interclub ... Riporta lanazione.it