La magia del Natale per piccoli e grandi al Teatro di Roma

Il Teatro di Roma celebra la magia del Natale: un palinsesto di storie, risate e riflessioni per tutte le età con quattro proposte di spettacolo dedicate al pubblico dei più piccoli, delle loro famiglie e non solo Lucy gli orsi testo Karin Serres traduzione Federica Iacobelli con la collaborazione di Claire Uzenat regia, luci e scene Fabrizio Pallara Teatro Torlonia 13 – 14 dicembre 2025 ore 17 Storie di Natale di Gianni Rodari, Bernard Friot Andrea Valente, Roberto Gandini adattamento e regia Roberto Gandini Teatro Elsa Morante, 16 – 30 dicembre 2025 (dal 16 al 19 dicembre ore 10:30; dal 20 al 30 dicembre ore 17) L'elefante smemorato e la papera ficcanaso Compagnia Burambò Teatro Torlonia 27 – 28 dicembre ore 17 La principessa Cincillà e la torta di compleanno da La Principessa Cincillà e altre fiabe di famiglia (Donzelli ed.

