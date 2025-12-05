La magia del Natale arriva a Cerignola con l' accensione dell' albero in piazza

Foggiatoday.it | 5 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sarà lo spettacolo della creazione e della meraviglia ad accompagnare l’accensione dell’albero di Natale che avverrà lunedì 8 dicembre in piazza Duomo, a Cerignola. L’esibizione, eseguita dalla Compagnia dei Folli, inizierà alle 20.30.Il filo conduttore della serata sarà la luce. Quella che segna. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

Immagine generica

Altri contenuti sullo stesso argomento

magia natale arriva cerignolaLa magia del Natale arriva a Cerignola: accensione dell’albero e show in piazza Duomo - Notizie su cronaca, politica, sport, attualità, cultura ... Da lanotiziaweb.it

La magia del Natale arriva a Cerignola con l'accensione dell'albero in piazza - Sarà lo spettacolo della creazione e della meraviglia ad accompagnare l’accensione dell’albero di Natale che avverrà lunedì 8 dicembre in piazza Duomo, a Cerignola. Secondo foggiatoday.it

Arriva il magico Natale di AsinOlla - Anche quest’anno al parco di AsinOlla a Pietra Ligure le festività natalizie saranno accompagnate da attività con gli animali e laboratori davvero avvincenti. Secondo ivg.it

Cerca Video su questo argomento: Magia Natale Arriva Cerignola