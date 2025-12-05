La magia del Natale a Casa Ruffino - Un viaggio tra tradizione grandi vini e ospitalità nel cuore della Toscana
Il Natale a Casa Ruffino non è un semplice evento, è un invito a entrare in un luogo dove storia, gusto e bellezza si intrecciano. Il 13–14 e 20–21 dicembre, dalle 10:30 alle 19:00, la Casa Ruffino apre le sue porte per celebrare la stagione più magica dell’anno. I visitatori potranno partecipare a degustazioni gratuite, visite guidate alle cantine e approfittare di prezzi speciali, in un’atmosfera elegante e accogliente. Non è necessaria la prenotazione: basta il desiderio di vivere il Natale circondati da eccellenza e tradizione. L’occasione sarà arricchita da cofanetti regalo esclusivi e selezioni natalizie impreziosite da specialità artigianali, ideali per doni ricercati e per condividere con i propri cari momenti di autentico piacere. 🔗 Leggi su Lanazione.it
