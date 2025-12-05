La magia dei colori della pace | al palazzo ducale del Gattopardo la collettiva internazionale

Il palazzo ducale del Gattopardo apre le sale a una collettiva internazionale che, dal 6 al 14 dicembre, porterà a Palma di Montechiaro linguaggi, visioni e interpretazioni provenienti da più Paesi. “La magia dei colori della pace nei luoghi del Gattopardo”, promossa dall’associazione La via. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

Leggi anche questi approfondimenti

Natale in Piazza a Lugano Lasciati avvolgere dalla magia delle luci, dei colori e dei profumi natalizi! Mercoledì 17 dicembre e giovedì 18 dicembre ti portiamo nel cuore dei Mercatini di Natale di Lugano, uno dei più suggestivi della Svizzera. Passeggerai t - facebook.com Vai su Facebook

“La magia dei colori della Pace nei luoghi del Gattopardo”, collettiva internazionale d’arte a Palma di Montechiaro - L’Associazione “La Via dell’Arte”, l’Istituzione Giuseppe Tomasi di Lampedusa e l’amministrazione comunale di Palma di Montechiaro, guidata dal sindaco Stefano Castellino, con il patrocinio della ... Segnala canicattiweb.com

La magia dei colori della Pace nei luoghi del Gattopardo, collettiva internazionale d’arte - Palma di Montechiaro (Ag) – L’Associazione “La Via dell’Arte”, l’Istituzione Giuseppe Tomasi di Lampedusa e l’amministrazione comunale di Palma di Montechiaro, guidata dal sindaco Stefano Castellino, ... Da blogsicilia.it

Illuminato Palazzo Ducale. Ancora magia del Natale - Proiezioni colorate creano un’atmosfera fiabesca, tra luci, addobbi e mercatini. Secondo lanazione.it

Chantecler è magia. La Campanella simbolo di pace - A Capri, il Palazzo Cerio brilla di storia e bellezza con la nuova collezione di gioielli Chantecler, celebrando gli ottant'anni della Campanella, simbolo di pace e libertà. Lo riporta quotidiano.net

La magia a colori di Buren. Oggi l’inaugurazione di una mostra speciale - di Gabriele AcerboniPISTOIAChi è passato in questi giorni da piazza Duomo si sarà certo accorto che qualcosa è cambiato sulla facciata dell’Antico Palazzo dei Vescovi. Da lanazione.it

A Palazzo Lombardia in mostra la pace vista dai bambini ucraini - La pace è una colomba nelle fauci di un cobra, è una bambina che si copre il viso con le mani da cui sgorgano lacrime, ma è anche un orgoglioso uccello giallo e blu, i colori dell'Ucraina. Segnala ansa.it