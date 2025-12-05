La lite per un' arancia passa alle vie di fatto due le persone accompagnate in ospedale

Anconatoday.it | 5 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

ANCONA – A costituire l’oggetto del contendere, stando alla ricostruzione degli agenti giunti sul posto, la qualità di un arancia, che ha finito per generare una lite poi passata alle vie di fatto e che ha visto anche l’intervento dei rispettivi familiari che hanno tentato di separare i due. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

Immagine generica

Altri contenuti sullo stesso argomento

Cerca Video su questo argomento: Lite Arancia Passa Vie