La lite per il viaggio a Brescia poi il presunto sequestro | chi è Dragos Gheormescu e che c'entra con Tatiana Tramacere

Fanpage.it | 5 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tatiana Tramacere è stata trovata viva nella mansarda di Dragos Gheormescu, 30 anni, arrivato in Puglia da bambino e operaio in un'officina. Il giovane avrebbe sequestrato la 27enne di Nardò per 10 giorni. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

Contenuti che potrebbero interessarti

lite viaggio brescia presuntoLa lite per il viaggio a Brescia poi il presunto sequestro: chi è Dragos Gheormescu e che c’entra con Tatiana Tramacere - Tatiana Tramacere è stata trovata viva nella mansarda di Dragos Gheormescu, 30 anni, arrivato in Puglia da bambino e operaio in un'officina ... Si legge su fanpage.it

Cerca Video su questo argomento: Lite Viaggio Brescia Presunto