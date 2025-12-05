La linea dura del Belgio sugli asset russi congelati

Bruxelles non vuole diventare un campo di battaglia. Perlomeno quella Bruxelles che fa riferimento al governo centrale belga, le cui funzioni appaiono spesso marginali, tra la devolution a Fiandre e Vallonia da un lato e la presenza delle istituzioni europee dall’altro, ma che sul fronte del sequestro degli asset della Banca centrale russa congelati si stanno pienamente esplicitando. Bruxelles blocca Bruxelles. Il primo ministro belga Bart de Wever ha posto infatti un sostanziale veto politico al “prestito di riparazione” con cui la Commissione Europea intende prelevare gli asset russi congelati per finanziare l’aiuto a Kiev nei prossimi anni. 🔗 Leggi su It.insideover.com © It.insideover.com - La linea dura del Belgio sugli asset russi congelati

Contenuti che potrebbero interessarti

La linea di Irti non pare affatto quella dura e pura ma è pronto ad assicurare la propria presenza, senza alcuna forma di ostruzionismo fine a sé stesso #Gela #Politica - facebook.com Vai su Facebook

Non toccate gli asset russi. Il Belgio trova sponda in Trump - Il cancelliere Merz va a Bruxelles a convincere il belga De Wever, offre una condivisione sulle garanze. Segnala huffingtonpost.it

L’Ue insiste con la linea dura: «Pronta la proposta sugli asset» - L’Europa tira dritto per la sua strada (e con la linea dura), pur consapevole che «questa settimana potrebbe essere cruciale per la diplomazia». Secondo ilmessaggero.it

Asset russi congelati, pressing Germania ma Belgio: “Rischiamo perdite miliardarie”/ Lega: “Vanno restituiti” - Asset russi congelati, Germania vuole usarli ma Belgio avverte: "Così rischiamo perdite miliardarie". Lo riporta ilsussidiario.net

Sorge spontaneo il sospetto: il Belgio fa la cresta sugli asset congelati di Putin - Potrebbero essere solo maldicenze diplomatiche, vista la resistenza del governo De Wever a sbloccare i fondi. Come scrive huffingtonpost.it

Il premier belga De Wever: "Su asset russi garanzie o faremo tutto per stop". Vienna: "È punto critico" - Sugli asset russi immobilizzati "abbiamo tre richieste: voglio la mutualizzazione del rischio, e vogliamo garanzie che se i soldi devono essere restituiti, ogni Stato membro contribuisca, ... Si legge su ansa.it

L’Ue punta ad aiutare Kiev con gli asset russi congelati, ma il Belgio pone tre condizioni: questione di credibilità - Il 19esimo pacchetto di sanzioni alla Russia adottato recentemente dall’Ue ha aperto il varco al disegno di legge predisposto dal Consiglio d’Europa, che affida alla Commissione Europea il compito di ... Lo riporta ilfattoquotidiano.it