La Liberazione di Ravenna Oltre trecento persone alla fiaccolata antifascista
Oltre 300 persone ieri hanno preso parte alla fiaccolata antifascista voluta dal Comune e dall’Anpi. Una risposta al raduno di due settimane fa, quando 140 esponenti del movimento di estrema destra Remigrazione hanno sfilato in centro a Ravenna. "Per noi –ha detto il sindaco Alessandro Barattoni all’arrivo in piazza del Popolo – era fondamentale che il 4 dicembre, una data su cui poggiano le fondamenta della nostra città, fosse non solo ricordare, celebrare chi ha combattuto per la Liberazione. Doveva essere anche un momento collettivo di luce, nel quale ci si mette la faccia e si dice che Ravenna sa da che parte stare. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
