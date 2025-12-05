La lettera di Giorgia Meloni e altri 5 leader Ue alla Commissione | Auto ibride e biocarburanti anche dopo il 2035

Mentre l’ automotive attende con il fiato sospeso la nuova proposta della Commissione europea per rivedere le regole del settore, si intensifica il pressing dei governi Ue. In una lettera congiunta, Italia, Polonia, Repubblica Ceca, Slovacchia, Bulgaria e Ungheria chiedono ai vertici comunitari di «abbandonare una volta per tutte il dogmatismo ideologico che ha messo in ginocchio interi settori produttivi» e applicare «pienamente il principio della neutralità tecnologica». Nel documento, Giorgia Meloni e gli altri capi di governo chiedono all’esecutivo comunitario un’inversione di rotta sulle politiche del Green Deal, a partire proprio da quel regolamento sulle auto che, in assenza di modifiche, sancirà lo stop alla produzione di nuove vetture a benzina e diesel dal 2035. 🔗 Leggi su Open.online

