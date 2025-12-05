La Lazio firma il colpaccio in Coppa Italia e batte il Milan Bologna vittorioso nel finale

Oasport.it | 5 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Bologna e Lazio si sono qualificate ai quarti di finale della Coppa Italia, dove tra l’altro si affronteranno tra loro allo Stadio Dall’Ara. I felsinei hanno avuto la meglio sul Parma per 2-1: i ducali sono passati in vantaggio al 13? con una stoccata di Benedyczak, poi Rowe ha pareggiato al 38? e i detentori del trofeo hanno trovato il gol vittoria all’89mo minuto grazie a Castro su invito di Holm. I biancocelesti hanno invece sconfitto il Milan per 1-0 nel big match degli ottavi di finale. Gli uomini di Sarri hanno fatto festa di fronte al proprio pubblico dello Stadio Olimpico grazie al micidiale colpo di testa di Zaccagni, che all’80 minuto ha concretizzato alla perfezione il corner battuto da Tavares. 🔗 Leggi su Oasport.it

la lazio firma il colpaccio in coppa italia e batte il milan bologna vittorioso nel finale

© Oasport.it - La Lazio firma il colpaccio in Coppa Italia e batte il Milan, Bologna vittorioso nel finale

Altri contenuti sullo stesso argomento

lazio firma colpaccio coppaLa Lazio firma il colpaccio in Coppa Italia e batte il Milan, Bologna vittorioso nel finale - Bologna e Lazio si sono qualificate ai quarti di finale della Coppa Italia, dove tra l'altro si affronteranno tra loro allo Stadio Dall'Ara. Riporta oasport.it

lazio firma colpaccio coppaColpaccio della Lazio all'Olimpico: con un gol di Zaccagni i biancocelesti stendono il Milan - 0 allo Stadio Olimpico di Roma e si prendono la rivincita della sconfitta ... Lo riporta msn.com

lazio firma colpaccio coppaCoppa Italia 2025-2026, Bologna-Parma 2-1: Castro firma rimonta nel finale - 1 e si qualifica per i quarti di finale di Coppa Italia, trofeO di cui è detentore. Scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Lazio Firma Colpaccio Coppa