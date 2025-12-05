la lazio firma il colpaccio in coppa italia e batte il milan bologna vittorioso nel finale

Bologna e Lazio si sono qualificate ai quarti di finale della Coppa Italia, dove tra l’altro si affronteranno tra loro allo Stadio Dall’Ara. I felsinei hanno avuto la meglio sul Parma per 2-1: i ducali sono passati in vantaggio al 13? con una stoccata di Benedyczak, poi Rowe ha pareggiato al 38? e i detentori del trofeo hanno trovato il gol vittoria all’89mo minuto grazie a Castro su invito di Holm. I biancocelesti hanno invece sconfitto il Milan per 1-0 nel big match degli ottavi di finale. Gli uomini di Sarri hanno fatto festa di fronte al proprio pubblico dello Stadio Olimpico grazie al micidiale colpo di testa di Zaccagni, che all’80 minuto ha concretizzato alla perfezione il corner battuto da Tavares. 🔗 Leggi su Oasport.it

