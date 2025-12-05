La Lazio firma il colpaccio in Coppa Italia e batte il Milan Bologna vittorioso nel finale
Bologna e Lazio si sono qualificate ai quarti di finale della Coppa Italia, dove tra l’altro si affronteranno tra loro allo Stadio Dall’Ara. I felsinei hanno avuto la meglio sul Parma per 2-1: i ducali sono passati in vantaggio al 13? con una stoccata di Benedyczak, poi Rowe ha pareggiato al 38? e i detentori del trofeo hanno trovato il gol vittoria all’89mo minuto grazie a Castro su invito di Holm. I biancocelesti hanno invece sconfitto il Milan per 1-0 nel big match degli ottavi di finale. Gli uomini di Sarri hanno fatto festa di fronte al proprio pubblico dello Stadio Olimpico grazie al micidiale colpo di testa di Zaccagni, che all’80 minuto ha concretizzato alla perfezione il corner battuto da Tavares. 🔗 Leggi su Oasport.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
durante il convegno promosso dall’Istituto di Storia e Arte del Lazio Meridionale ad Anagni, il Comune firma una convenzione con "La Sapienza" Università di Roma per studi, rilievi e attività formative nel 2026 e 2027 - facebook.com Vai su Facebook
Dai fondi nel calcio alla birra, passando per le ostriche: il Senatore di Forza Italia e patron della Lazio Claudio #Lotito firma 266 emendamenti alla Legge di Bilancio Vai su X
La Lazio firma il colpaccio in Coppa Italia e batte il Milan, Bologna vittorioso nel finale - Bologna e Lazio si sono qualificate ai quarti di finale della Coppa Italia, dove tra l'altro si affronteranno tra loro allo Stadio Dall'Ara. Riporta oasport.it
Colpaccio della Lazio all'Olimpico: con un gol di Zaccagni i biancocelesti stendono il Milan - 0 allo Stadio Olimpico di Roma e si prendono la rivincita della sconfitta ... Lo riporta msn.com
Coppa Italia 2025-2026, Bologna-Parma 2-1: Castro firma rimonta nel finale - 1 e si qualifica per i quarti di finale di Coppa Italia, trofeO di cui è detentore. Scrive msn.com