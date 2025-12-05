La Lazio butta fuori il Milan dalla Coppa Italia ma lo avvicina allo scudetto
Ha vinto la fame della Lazio anche se il gol che deciso la sfida dell’Olimpico (colpo di testa di Zaccagni lasciato colpevolmente solo dalla difesa rossonera a una manciata di metri da Maignan) è arrivato nel momento in cui il Milan stava forzando i tempi. Questa volta la teoria del “corto muso” ha premiato Maurizio Sarri e castigato Max Allegri che va a casa non senza rammarico. Aveva detto di tenere alla Coppa Italia in una stagione senza Europa e in campo i rossoneri gli hanno restituito solo a metà il piano che aveva disegnato per provare a vincere la partita. Eliminazione che brucia ma non compromette la stagione milanista. 🔗 Leggi su Panorama.it
