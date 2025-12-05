Ha vinto la fame della Lazio anche se il gol che deciso la sfida dell’Olimpico (colpo di testa di Zaccagni lasciato colpevolmente solo dalla difesa rossonera a una manciata di metri da Maignan) è arrivato nel momento in cui il Milan stava forzando i tempi. Questa volta la teoria del “corto muso” ha premiato Maurizio Sarri e castigato Max Allegri che va a casa non senza rammarico. Aveva detto di tenere alla Coppa Italia in una stagione senza Europa e in campo i rossoneri gli hanno restituito solo a metà il piano che aveva disegnato per provare a vincere la partita. Eliminazione che brucia ma non compromette la stagione milanista. 🔗 Leggi su Panorama.it

La Lazio butta fuori il Milan dalla Coppa Italia (ma lo avvicina allo scudetto)