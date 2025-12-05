La Lady Macbeth vera di Šostakovich arriva alla Scala | Barkhatov riscrive la tragedia di Katerina
Concreta. Carnale. E non solo perché affonda in una vicenda torbida di sangue e sesso. Ma perché accaduta davvero. «Tratta da una storia vera» si leggerebbe oggi nei titoli di testa di un film o di una serie tv. Un fatto di cronaca, quello della Lady Macbeth del distretto di Mcensk di Dmitrij Šostakovich. Scritta nel 1932, andata in scena a Leningrado nel 1934, unica opera del compositore che progettava una trilogia sulla donna russa, tre ritratti femminili di altrettante donne appartenenti a diverse classi sociali. Libretto di Alexander Prejs dal racconto omonimo di Nikolaij Leskov del 1865, pubblicata sul mensile Epòcha, diretto dai fratelli Michail e Fedor Dostoevskij. 🔗 Leggi su Panorama.it
