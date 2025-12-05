La ladra filmata dalle telecamere a Ivrea | si allontana dal negozio con il portaombrelli

Passa davanti alla serranda abbassata, abbassa lo sguardo, vede il portaombrelli e, rapida e decisa, lo porta via. È successo al panificio Perin Riz di Ivrea, in piazza Lamarmora, alle 20,56 del 4 dicembre. La ladra ha approfittato del buio e dell’assenza di passanti per mettere a segno il suo. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

