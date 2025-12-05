La Juve paga la clausola | arriva il nuovo regista

Grandi manovre di mercato in casa Juventus in vista di gennaio: ecco chi potrebbe vestire la maglia bianconera. Mancano ormai poco meno di 48 ore alla super sfida della tredicesima giornata di Serie A tra Napoli e Juventus, in programma domenica sera alle 20:45. Entrambe le squadre si sono appena qualificate per i quarti di finale di Coppa Italia: gli azzurri grazie al successo contro il Cagliari sui calci di rigore, mentre i bianconeri dopo aver sconfitto l’Udinese per 2-0. Spalletti e Comolli (Ansa) – Tvplay.it Quella in programma allo stadio ‘Diego Armando Maradona’ sarà una partita che dirà moltissimo in chiave scudetto: il Napoli proverà a consolidare il primato in classifica, mentre l’undici di Spalletti è chiamato a fare risultato per non perdere ulteriore terreno in classifica dalle prime. 🔗 Leggi su Tvplay.it © Tvplay.it - La Juve paga la clausola: arriva il nuovo regista

News recenti che potrebbero piacerti

La Juve paga un botto di milioni per -rosa scadente -dirigenti inerti e silenti -cadaveri al J|Medical o in prestito -2 mister licenziati sul divano -staff medico-atletico deficitario e non si accorda per 1 milione in più all'unico -Yildiz- che sta dando senso a tutto il rest Vai su X

“PAGO I COMPAGNI PER GLI ASSIST” Ricordate Kaio Jorge? L’ex Juve oggi gioca nel Cruzeiro e ha svelato un curioso retroscena: l’attaccante brasiliano paga 500€ al compagno che gli fornisce l’assist per un suo gol. 21 reti messe a segno fin qui per lui - facebook.com Vai su Facebook

Dalla Juve al Milan: Tare paga subito la clausola - Il Milan ha chiuso l’ultima sessione di calciomercato provando a puntellare la squadra dove serviva maggiormente eppure qualcosa potrebbe essere fatto anche il prossimo gennaio. Secondo diregiovani.it

Juve, risoluzione anticipata del contratto con un Big: l’annuncio - L'intervista dell'ex Juve che svela cosa accadde tra l'addio ai bianconeri e la sua seguente avventura. Segnala diregiovani.it

Rivoluzione Juve, arriva un nuovo presidente. E Comolli diventerà Ad - Ricercando una nuova “grandeur bianconera”, o più semplicement una belle epoque che sappia rinverdire i vecchi fasti di una piazza stanca di vivacchiare, Elkann sembra intenzionato a rimescolare ... Come scrive corrieredellosport.it

Spalletti nuovo allenatore della Juve, quando arriva l’annuncio ufficiale: i nomi dello staff e il contratto - La Juventus ha scelto Luciano Spalletti quale nuovo allenatore: nella giornata odierna ci sarà la firma del contratto, atteso l'annuncio ufficiale ... Secondo fanpage.it

Aumento di capitale Juve: 80 milioni per la clausola di Marcus Thuram - Grazie soprattutto agli introiti della Champions, il club bianconero ha ridotto le perdite, ma in ottica Fair Play Finanziario ... Come scrive calciomercato.it

La Juve sfida le big d’Europa per il gioiello della Liga: piace il “nuovo Pedri”, clausola da 20 milioni! - La questione regista sarà un punto nodale delle prossime sessioni di mercato della Juventus, ma lo era ben prima dell’avvento di Luciano Spalletti alla Continassa. Scrive tuttosport.com