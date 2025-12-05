La Junior Fasano chiude il girone d’andata ospitando la Teamtnetwork Albatro Siracusa

FASANO - Per il 13° ed ultimo turno del girone d’andata della Serie A Gold, la Junior Fasano affronterà alle ore 19 di sabato, 6 dicembre, nel Palazzetto dello Sport di contrada Vigna Marina, la Teamnetwork Albatro Siracusa. Entrambe le squadre sono già sicure della qualificazione alle Finals di. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

© Brindisireport.it - La Junior Fasano chiude il girone d’andata ospitando la Teamtnetwork Albatro Siracusa

