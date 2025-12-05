La guerra in Ucraina e le follie di Macron

All’asse Parigi-Berlino non bastava mica il sorrisetto complice e l’ammiccamento tra il presidente Nicolas Sarkozy e la cancelliera Angela Merkel su Silvio Berlusconi, autentica caduta di stile e palese interferenza su un Paese terzo. Macché. Ecco confezionata la versione riveduta e scorretta con l’intesa cordiale tra il presidente Emmanuel Macron e il cancelliere Friedrich Merz che stavolta si rivolgono a Volodymyr Zelensky evocando lo spettro del tradimento americano dell’Ucraina. Der Spiegel ha fatto esplodere l’unica bomba che non sia stata chiesta da Kiev ma che le è scoppiata tra le mani nel momento peggiore, sul campo minato che porta a un problematico cessate il fuoco. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - La guerra in Ucraina e le follie di Macron

