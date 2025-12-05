La Giornata della Fondazione Ania sulla cultura della prevenzione con Farina e Liverani – Il video

Open.online | 5 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Agenzia Vista) Roma, 04 dicembre 2025 La Giornata della Fondazione Ania è l’occasione per raccontare i risultati raggiunti negli anni grazie a progetti dedicati alla Formazione, Prevenzione e Protezione, ma anche per lanciare uno sguardo sui progetti futuri. L’evento si è svolto alla presenza del Presidente dell’ANIA, Giovanni Liverani, della Presidente Emerita di Ania e Presidente della Fondazione ANIA, Maria Bianca Farina e di autorevoli rappresentanti del mondo accademico, scientifico e sportivo. “Oggi celebriamo la giornata della Fondazione Ania. La Fondazione Ania é nata nel 2004 per volontà del settore assicurativo che da sempre ha come sua vocazione la protezione quindi con un risvolto fortemente sociale e sostenibile”, ha detto Maria Bianca Farina, Presidente della Fondazione Ania. 🔗 Leggi su Open.online

Immagine generica

Altre letture consigliate

La giornata della Fondazione Ania sulla cultura della prevenzione con Farina e Liverani - (Agenzia Vista) Roma, 04 dicembre 2025 La Giornata della Fondazione Ania è l’occasione per raccontare i risultati raggiunti negli anni grazie a progetti dedicati alla Formazione, Prevenzione e Protezi ... Si legge su msn.com

giornata fondazione ania culturaFarina: Giornata della Fondazione Ania per diffondere la cultura della prevenzione - La Fondazione Ania é nata nel 2004 per volontà del settore assicurativo che da sempre ha come sua vocazione la ... Scrive la7.it

giornata fondazione ania culturaAnia: “Serve costruire una vera cultura della prevenzione significa prendersi cura del futuro del Paese” - É questo il messaggio emerso dalla "Giornata della Fondazione Ania" che si è tenuta lo scorso 3 dicembre a Roma. Si legge su insurzine.com

giornata fondazione ania culturaFarina: formazione, prevenzione, protezione le tre parole chiave della Fondazione Ania - jpg"; (Agenzia Vista) Roma, 3 dicembre 2025“Oggi celebriamo ... Come scrive affaritaliani.it

giornata fondazione ania culturaLiverani (Ania): Promuovere educazione assicurativa per stimolare la crescita e proteggere il Paese - (Agenzia Vista) Roma, 3 dicembre 2025 “E’ fondamentale che lo strumento dell’assicurazione venga conosciuto e venga utilizzato per fronteggiare i rischi per le famiglie e per le imprese”. Scrive la7.it

Liverani (Ania): "Assicurazioni strumento potente, prevenzione e protezione fondamentali" - Con questa iniziativa della Fondazione Ania, "Meglio Ora", vogliamo diffondere la cultura assicurativa in tutti gli ambiti, dalla salute alla ... ilgiornale.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Giornata Fondazione Ania Cultura