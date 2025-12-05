La Germania approva la riforma della leva | domande di adesione volontaria a maschi e femmine Ma non è esclusa l’obbligatorietà

La Germania chiama i suoi giovani alle armi. Nel giorno della maxi protesta degli studenti in 90 città tedesche contro la proposta dell’esecutivo di Berlino, il Bundestag ha deciso di ignorare la voce della piazza e ha approvato, con 323 voti a favore, 272 contrari e una astensione, la riforma della leva. La nuova legge, tra le altre cose, mantiene il servizio militare volontario, ma tutti i giovani di sesso maschile dovranno rispondere ai formulari dell’esercito e sottoporsi alla visita di leva. L’obiettivo dichiarato è quello, in un contesto di potenziamento del comparto della Difesa, di portare il numero dei soldati attivi della Bundeswehr dagli attuali 183mila a 270mila entro il 2035. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

