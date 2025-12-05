La Germania approva la riforma della leva | domande di adesione volontaria a maschi e femmine Ma non è esclusa l’obbligatorietà

Ilfattoquotidiano.it | 5 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Germania chiama i suoi giovani alle armi. Nel giorno della maxi protesta degli studenti in 90 città tedesche contro la proposta dell’esecutivo di Berlino, il Bundestag ha deciso di ignorare la voce della piazza e ha approvato, con 323 voti a favore, 272 contrari e una astensione, la riforma della leva. La nuova legge, tra le altre cose, mantiene il servizio militare volontario, ma tutti i giovani di sesso maschile dovranno rispondere ai formulari dell’esercito e sottoporsi alla visita di leva. L’obiettivo dichiarato è quello, in un contesto di potenziamento del comparto della Difesa, di portare il numero dei soldati attivi della Bundeswehr dagli attuali 183mila a 270mila entro il 2035. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

la germania approva la riforma della leva domande di adesione volontaria a maschi e femmine ma non 232 esclusa l8217obbligatoriet224

© Ilfattoquotidiano.it - La Germania approva la riforma della leva: domande di adesione volontaria a maschi e femmine. Ma non è esclusa l’obbligatorietà

Approfondisci con queste news

GERMANIA: “NON SIAMO CARNE DA CANNONE”, SCIOPERO STUDENTESCO CONTRO IL SERVIZIO MILITARE. IL BUNDESTAG APPROVA LA LEVA - Nuova giornata di sciopero contro il servizio militare da parte di studenti e studentesse tedeschi, mentre si votava nelle aule del Bundestag la riforma della leva del governo di Friedrich Merz. Riporta radiondadurto.org

germania approva riforma levaIl Bundestag tedesco ha approvato la riforma della leva - Il Bundestag tedesco ha approvato la riforma della leva del governo di Friedrich Merz. Si legge su rainews.it

germania approva riforma levaGermania, studenti vogliono scioperare contro riforma leva - Gli studenti vogliono scendere in piazza, in Germania, e proclamare uno sciopero a scuola contro la riforma del servizio militare. Come scrive ansa.it

germania approva riforma levaRitorno alla leva militare obbligatoria, 7 giovani italiani su 10 contrari. In Germania pronti allo sciopero: “Non vogliamo finire carne da cannone!” - Stanno diventando insistenti i venti di guerra che soffiano già da tempo nei cinque Continenti, compresa l’Europa. tecnicadellascuola.it scrive

Video. La Germania approva riforma della leva militare su base volontaria: potrebbe diventare obbligatoria - Il ministro della Difesa Pistorius punta sul servizio militare volontario e vuole reclutare circa 100mila nuove reclute entro il 2030. Da it.euronews.com

germania approva riforma levaLeva obbligatoria o volontaria? Ecco che cosa fanno gli altri Paesi in Europa - In Germania a 18 anni sarà inviato un questionario obbligatorio per valutare disponibilità, competenze e idoneità. Da startupitalia.eu

Cerca Video su questo argomento: Germania Approva Riforma Leva