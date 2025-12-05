la gara di 10 chilometri osteria dei podisti schiaratura si impone con autorevolezza

È Brayan Schiaratura a vincere la 2ª Osteria dei Podisti, una gara valevole per il ranking nazionale Fidal dei 10 chilometri di corsa su strada. Il 19enne si è imposto con autorevolezza dopo una condotta in progressione e finendo in solitaria col tempo di 31’ 29’’, demolendo il precedente record della manifestazione. Per Schiaratura è un bel tonico per il morale, soprattutto dopo l’infortunio e il ritiro nella concitata partenza dei Campionati italiani di Prato sui 10 km. Nella 2ª Osteria dei Podisti Run, andata in scena nell’ omonima frazione di Osteria Nuova di Pesaro, si è messo in luce anche un altro Schiaratura. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

