La furia del Brembo | ricordo dell’alluvione del 1987 in Bergamasca - Foto e video
ACCADDE DAVVERO A BERGAMO. Quarta puntata della rubrica collegata al Gioco de L’Eco: per dieci giorni, dieci storie da non perdere. Questa volta la memoria va al pomeriggio del 18 luglio 1987 in cui la Valle Brembana visse ore che nessuno dei sopravvissuti ha mai dimenticato. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it
