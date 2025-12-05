La frana e i cittadini isolati | Via Callaro abbandonata

Marliana (Pistoia), 5 dicembre 2025 – Sono una cinquantina i residenti di Marliana isolati a causa della chiusura di una strada per una frana. Il blocco che sta provocando notevoli disagi riguarda via Callaro. Eppure, secondo il geometra Agostino Giuliani, che abita in via Gove, una soluzione ci potrebbe essere. “La frana si trova in via Callaro – racconta – il punto preciso è all’altezza del Frantoio. Il disagio è enorme”. Giuliani chiede interventi immediati del Comune di Marliana e assicura che basterebbe poco: “La mia è una critica costruttiva. Gli abitanti di via Vico, Vico di sotto, Bovetola, Ticchi, Poggio sono costretti ha fare un percorso lungo di 10 km per recarsi al paese, percorrendo una strada con tanti disagi”. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - La frana e i cittadini isolati: “Via Callaro abbandonata”

