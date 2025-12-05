La fine di Enjoy per come lo conosciamo | le auto verranno parcheggiate solo in punti precisi
Il servizio di car sharing di Eni dice addio al free floating: da gennaio, nelle città di Milano, Torino, Firenze, Roma e Bologna, le auto di Enjoy si potranno prendere e restituire solo in postazioni prestabilite. Cambiano anche le regole su ZTL e sistemi di pagamento. 🔗 Leggi su Fanpage.it
