La fine di Enjoy per come lo conosciamo | le auto verranno parcheggiate solo in punti precisi

Fanpage.it | 5 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il servizio di car sharing di Eni dice addio al free floating: da gennaio, nelle città di Milano, Torino, Firenze, Roma e Bologna, le auto di Enjoy si potranno prendere e restituire solo in postazioni prestabilite. Cambiano anche le regole su ZTL e sistemi di pagamento. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

Altri contenuti sullo stesso argomento

fine enjoy conosciamo autoLa fine di Enjoy, per come lo conosciamo: le auto verranno parcheggiate solo in punti precisi - Il servizio di car sharing di Eni dice addio al free floating: da gennaio, nelle città di Milano, Torino, Firenze, Roma e Bologna, le auto di Enjoy si ... Secondo fanpage.it

Cerca Video su questo argomento: Fine Enjoy Conosciamo Auto