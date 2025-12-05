La finalissima Live da Napoli è stata una grande festa Secondo classificato EroCaddeo Al terzo posto Delia al quarto PierC
R ob ha vinto X Factor 2025. Ha vinto il pop punk della concorrente più grintosa di questa edizione. Con lei, ha trionfato anche Paola Iezzi, che è riuscita a scegliere in modo perfetto i suoi talenti e le loro canzoni. In seconda posizione è arrivato EroCaddeo. Al terzo posto Delia e, al quarto, PierC. Una classifica in linea con i pronostici e che non ha sorpreso nessuno. Una serata festosa, con splendide scenografie e priva di polemiche, con giudici trasformati in angioletti dispensa-complimenti. A “X Factor 2025” Rob presenta “Cento Ragazze”: inno di liberazione dalle delusioni amorose X Leggi anche › Le assegnazioni della Finale di “X Factor 2025”: la sfida tra EroCaddeo, PierC, Rob e Delia X Factor 2025: la vincitrice è Rob. 🔗 Leggi su Iodonna.it
Ha vinto Rob, l'underdog di questa stagione del talent di Sky. Con il trionfo della cantante siciliana si chiude l'edizione 2025 di X Factor, in una finalissima live da piazza del Plebiscito a Napoli.
X Factor, la finalissima infiamma Napoli: la gara, gli ospiti e le pagelle in diretta
