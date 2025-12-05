La Fiamma Olimpica è al Quirinale | il presidente Mattarella accende il braciere
In mattinata la cerimonia in piazza del Quirinale davanti alle istituzioni politiche e dello sport. La presidente del Cio Coventry: "Lo spirito olimpico connette generazioni e popoli in tutto il mondo, senza discriminazioni". 🔗 Leggi su Gazzetta.it
