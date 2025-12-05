La Fiamma Olimpica è a Roma | l’itinerario e il piano sicurezza

Cdn.ilfaroonline.it | 5 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Roma, 5 dicembre 2025 – Una staffetta duplice quella che accompagnerà il percorso della Fiamma Olimpica nei confini della Capitale e della provincia di Roma con le forze e i corpi di polizia che tuteleranno ogni step di un percorso a tappe che, articolandosi in cerimonie istituzionali, eventi di intrattenimento e lo spostamento lungo le aree urbane, offrirà una cornice d’eccezione per l’avvio del cerimoniale italiano della Fiamma Olimpica, fino all’arrivo a destinazione. Il piano di sicurezza è stato messo a punto e dettagliato in occasione del tavolo tecnico che il Questore di Roma ha presieduto nel pomeriggio odierno in via San Vitale, mentre la Fiamma Olimpica arrivava nella Capitale per il successivo primo spostamento alla volta di Palazzo del Quirinale. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

