La Fiamma Olimpica è a Roma I tedofori città per città
AGI - La Fiamma Olimpica è arrivata a Roma per iniziare il suo lungo e appassionante viaggio attraverso le 20 regioni percorrendo 12.000 chilometri. Sarà un viaggio di 63 giorni che accenderà la passione e farà crescere l'attesa in vista dei Giochi olimpici invernali di Milano Cortina 2026 che inizieranno il 6 febbraio allo stadio San Siro di Milano. La Fiamma Olimpica è stata consegnata a Sergio Mattarella; il Presidente la farà ripartire alla volta di Milano, che ospita con Cortina questa edizione dei Giochi Invernali, non prima di domani, venerdì. Dopo un viaggio di nove giorni attraverso la Grecia, la staffetta di oltre 450 tedofori che ha percorso 2. 🔗 Leggi su Agi.it
