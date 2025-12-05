La Fiamma Olimpica è a Roma ecco il piano sicurezza per le cerimonie e l’itinerario

(Adnkronos) – Sarà una staffetta duplice quella che accompagnerà il percorso della Fiamma Olimpica nei confini della Capitale e della provincia di Roma con le forze e i corpi di polizia che tuteleranno ogni step di un percorso a tappe che, articolandosi in cerimonie istituzionali, eventi di intrattenimento e lo spostamento lungo le aree urbane, . Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

Argomenti simili trattati di recente

-64 GIORNI ALLE OLIMPIADI: A ROMA LA FIACCOLA OLIMPICA Un passaggio carico di storia apre oggi il cammino verso Milano Cortina 2026: la fiamma olimpica entra in Italia dopo essere stata accesa, lo scorso 26 novembre, nell’iconico sito di Olimpia. D Vai su X

Che emozione vedere la nostra Jasmine Paolini consegnare la Fiamma Olimpica al Presidente Mattarella. Un gesto che accende l’orgoglio di tutti noi e ci accompagna verso Milano-Cortina 2026. Grazie Jasmine: con la tua forza e il tuo sorriso illumini l’Italia. - facebook.com Vai su Facebook

La Fiamma Olimpica è a Roma, ecco il piano sicurezza per le cerimonie e l’itinerario - Sarà una staffetta duplice quella che accompagnerà il percorso della Fiamma Olimpica nei confini della Capitale e della provincia di Roma con le forze e i corpi di polizia che tutelerann ... Segnala cn24tv.it

Olimpiadi invernali: fiamma olimpica a Roma. Il piano sicurezza, strade chiuse e bus deviati - Scatta il piano sicurezza che accompagnerà la fiamma olimpica ( atterrata nella Capitale nel pomeriggio di giovedì 4 dicembre) simbolo degli imminenti Giochi Invernali di Milano e Cortina. romatoday.it scrive

Milano-Cortina 2026, la fiamma olimpica è arrivata a Roma: la diretta, consegnata a Mattarella - Fiumicino e torna così in Italia vent'anni dopo i Giochi invernali di Torino 2006. Segnala leggo.it

La fiamma olimpica è arrivata a Roma. Sarà custodita per la notte al Quirinale - Rimarrà tutto il giorno nella piazza aperta al pubblico ... Riporta rainews.it

Olimpiadi invernali, la fiamma olimpica di Milano-Cortina è atterrata a Roma - Jasmine Paolini: "Spero la fiamma porti tutti i valori dello sport" ... Segnala romatoday.it

La Fiamma Olimpica è a Roma: Mattarella la accoglie al Quirinale - Nel pomeriggio di oggi, la Fiamma Olimpica è giunta a Roma, atterrata a Fiumicino dopo il volo da Atene per essere subito accolta ... Secondo ilmetropolitano.it