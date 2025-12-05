La Fiamma olimpica è a Roma domani inizia il viaggio Fontana | Possiamo dire ghe sem
Il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, e il sindaco di Milano, Beppe Sala, hanno partecipato stamattina a Roma alla cerimonia ufficiale di inaugurazione del viaggio della Fiamma olimpica con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. La Fiamma, arrivata da Atene, partirà. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
Leggi anche questi approfondimenti
Un nuovo appello per la pace, attraverso lo strumento della tregua olimpica, arriva dal presidente della repubblica Mattarella che al Quirinale ha acceso la fiamma olimpica in vista dei giochi invernali di Milano-Cortina 2026. - facebook.com Vai su Facebook
Fiamma Olimpica per le Olimpiadi 2026: inizia il viaggio in Italia. Le foto e i video live #SkySport #MilanoCortina2026 Vai su X
Roma accoglie la Fiamma Olimpica: il percorso completo e i punti migliori per vederla il 6 dicembre - Il 6 dicembre la Fiamma Olimpica attraverserà Roma: un evento simbolico verso Milano- Lo riporta msn.com
Frecce Tricolori a Roma per la fiamma Olimpica Milano-Cortina 2026: orari, dove vedere il sorvolo, il programma - Venerdì 5 dicembre i cieli di Roma verranno solcati dalle suggestive acrobazie delle Frecce Tricolori, che tra le ore 11 e le ore 12 sorvoleranno il Quirinale per celebrare l'arrivo della fiamma Olimp ... Si legge su mentelocale.it
Milano Cortina, la fiamma olimpica è arrivata a Roma: inizia il viaggio che illuminerà 300 Comuni - E' in Italia la fiamma olimpica di Milano Cortina 2026: il passaggio nelle mani del presidente Mattarella e l'inizio del viaggio che attraverserà tutto il Paese ... affaritaliani.it scrive
La fiamma olimpica è arrivata a Roma. Sarà custodita per la notte al Quirinale - Rimarrà tutto il giorno nella piazza aperta al pubblico ... Secondo rainews.it
Milano-Cortina 2026, la fiamma olimpica è arrivata a Roma: la diretta, consegnata a Mattarella - Fiumicino e torna così in Italia vent'anni dopo i Giochi invernali di Torino 2006. Riporta leggo.it
Olimpiadi invernali, la fiamma olimpica di Milano-Cortina è atterrata a Roma - Jasmine Paolini: "Spero la fiamma porti tutti i valori dello sport" ... Secondo romatoday.it