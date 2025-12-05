La fiamma olimpica di Milano – Cortina 2026 arriva a Lucca | ecco il percorso

Lucca, 5 dicembre 2025 – Cresce l'attesa per il prossimo passaggio da Lucca della fiaccola olimpica che accenderà il braciere dei giochi della della XXV Olimpiade invernale di Milano - Cortina 2026. Nella mattinata di oggi, 5 dicembre, è stato svelato il percorso che i 22 tedofori compiranno per far sfilare all'interno del centro storico di Lucca il simbolo più alto e famoso dello spirito sportivo che unisce gli sport moderni all'Antichità. La fiamma accesa ad Olimpia lo scorso 26 novembre giungerà a Lucca nella tarda mattinata di venerdì 12 dicembre; alle ore 13.40 ripartirà dal Polo Scientifico Tecnico Professionale "E. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - La fiamma olimpica di Milano – Cortina 2026 arriva a Lucca: ecco il percorso

