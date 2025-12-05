La Fiamma Olimpica arriva a Reggio Calabria il 19 dicembre | ecco il programma completo

In vista dell’arrivo a Reggio Calabria della Fiamma Olimpica di Milano Cortina 2026, in programma per venerdì 19 dicembre, si è riunito a Palazzo San Giorgio un tavolo tecnico per pianificare e coordinare l’organizzazione dell’importante evento sportivo. Su iniziativa di Giovanni Latella. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

Scopri altri approfondimenti

Il Fatto Quotidiano. . La fiamma olimpica che “illuminerà” i Giochi di Milano Cortina ha raggiunto il Quirinale. Ad accoglierla il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Partito nella mattina del 4 dicembre da Atene – dove c’è stato il primo passaggio di co - facebook.com Vai su Facebook

Fiamma Olimpica per le Olimpiadi 2026: inizia il viaggio in Italia. Le foto e i video live #SkySport #MilanoCortina2026 Vai su X

La Fiamma Olimpica arriva a Reggio Calabria il 19 dicembre: ecco il programma completo - Il consigliere delegato Latella: «Sarà un evento memorabile di partecipazione collettiva all’insegna dei valori olimpici ... reggiotoday.it scrive

La Fiamma Olimpica arriva a Reggio Calabria il 19 dicembre. Tavolo tecnico a Palazzo San Giorgio - In vista dell’arrivo a Reggio Calabria della Fiamma Olimpica di Milano Cortina 2026, in programma per il prossimo 19 dicembre, si è riunito a Palazzo San Giorgio un tavolo tecnico per pianificare e co ... Lo riporta reggiotv.it

La Fiamma Olimpica attraversa l’Italia: Reggio Calabria e Catanzaro tra le tappe simbolo del Sud - Il viaggio italiano di Milano Cortina 2026 toccherà tutte le 20 regioni. Si legge su corrieredellacalabria.it

La Fiamma Olimpica arriverà a Reggio Calabria: il percorso fra i luoghi simbolo della città - In vista dell’arrivo a Reggio Calabria della Fiamma Olimpica di Milano Cortina 2026, in programma per il prossimo 19 dicembre, si è riunito a Palazzo San Giorgio un tavolo tecnico per pianificare e co ... Riporta strettoweb.com

La Fiamma olimpica accende la Calabria. Si parte da Reggio. La data - Arriva nella regione simbolo di unione tra le sponde dello Stretto e illumina città e luoghi dalla bellezza incontaminata ... Riporta citynow.it

La fiamma olimpica arriva a Lecco: chi sono i tedofori che porteranno la torcia di Milano Cortina 2026 - Ematoshi, nome d'arte di Emanuele Mauri, è il celebre telecronista, imitatore e host diventato una vera e propria star dei social media. Da leccotoday.it