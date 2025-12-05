La Fiamma Olimpica al Quirinale Mattarella accede il braciere

Agi.it | 5 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

AGI - Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella  ha acceso il braciere della  Fiamma Olimpica  che sarà protagonista della  cerimonia di apertura  delle  Olimpiadi Invernali di Milano e Cortina. La piazza antistante il  Quirinale, nello stesso istante, è stata sorvolata dalle  Frecce Tricolori. Nel suo  discorso Mattarella  ha sottolineato l'importanza dei  valori olimpici, espresso la speranza che la  tregua olimpica  scatti e duri in concomitanza con i  Giochi  e che giunga un  no alla barbarie, alla  prevaricazione  e alla  violenza  nel nome della  solidarietà. 🔗 Leggi su Agi.it

la fiamma olimpica al quirinale mattarella accede il braciere

© Agi.it - La Fiamma Olimpica al Quirinale, Mattarella accede il braciere

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

fiamma olimpica quirinale mattarellaMilano-Cortina, la fiamma olimpica arriva al Quirinale accolta da Mattarella. La tedofora Paolini: “Un privilegio” - Paolini porta la fiamma olimpica al Quirinale: "Un privilegio". Come scrive ilfattoquotidiano.it

fiamma olimpica quirinale mattarellaMilano-Cortina, Mattarella accende al Quirinale la Fiamma Olimpica - Cortina e ha inaugurato in piazza del Quirinale il viaggio che parte da Roma per arrivare a Milano il 6 ... askanews.it scrive

fiamma olimpica quirinale mattarellaMilano Cortina, Mattarella accende il braciere dei Giochi: "Ci auguriamo la tregua olimpica" - Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, dopo aver ricevuto la fiamma olimpica dal presidente della Fondazione Milano Cortina, Giovanni Malagò, ha acceso il braciere 'celebrativo' olimpico ... Scrive ansa.it

fiamma olimpica quirinale mattarellaSpeciale TG Sport - Cerimonia presentazione della fiamma olimpica presso il Quirinale - Olimpiadi invernali Milano Cortina 2026 - Dal Palazzo del Quirinale, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella presenzia alla cerimonia di inaugurazione del viaggio della Fiamma Olimpica, in vista dei Giochi Olimpici Invernali Milano- Lo riporta msn.com

fiamma olimpica quirinale mattarellaMattarella inaugura il viaggio della Fiamma Olimpica. La diretta video - Giovedì sera è avvenuta la consegna al presidente Sergio Mattarella, venerdì mattina alle 11 la ce ... Si legge su video.corriere.it

fiamma olimpica quirinale mattarellaMattarella ha accolto ieri la fiamma olimpica al Quirinale - Un percorso che si concluderà il 6 febbraio 2026 a Milano, con la cerimonia di apertura allo Stad ... Lo riporta avionews.it

Cerca Video su questo argomento: Fiamma Olimpica Quirinale Mattarella