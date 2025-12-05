La Fiamma Olimpica ad Arezzo | la città accoglie la quinta tappa verso Milano-Cortina 2026
Il 10 dicembre Arezzo tornerà protagonista del percorso della Fiamma Olimpica, ospitando la quinta tappa del viaggio verso Milano-Cortina 2026. La città accoglierà il passaggio della torcia con un evento che coinvolgerà istituzioni, scuole, associazioni e cittadini, unendo sport, cultura e tradizione. Il convoglio entrerà in città da via Simone Martini e raggiungerà via Divisione Garibaldi, dove alle 12:00 è prevista una sosta presso l’Arezzo Sport College. Dopo la ripartenza delle 13:00, la Fiamma attraverserà viale Giotto, via Crispi e corso Italia fino a piazza San Francesco. I tedofori percorreranno un tragitto dedicato nel centro storico, passando da piazza Grande, via Vasari, via Ricasoli, piazza della Libertà e ricongiungendosi al convoglio in via Guido Monaco. 🔗 Leggi su Lortica.it
