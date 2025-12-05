La Fiamma del 2026 accesa da Mattarella le Frecce Tricolori in cielo È già Olimpiade

Ilfogliettone.it | 5 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Fiamma Olimpica dei Giochi di Milano Cortina 2026 brucia in Italia. Il via ufficiale è stato dato questa mattina, venerdì 5 dicembre, nel cuore istituzionale della nazione: piazza del Quirinale. Alla presenza delle massime cariche dello Stato, internazionali e sportive, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha acceso il Braciere del Viaggio, dando il via alla lunga staffetta che percorrerà la penisola. Un rito carico di simboli, speranze e un esplicito messaggio di pace, scandito dallo strepitoso passaggio delle Frecce Tricolori. Il braciere della speranza acceso dal Capo dello Stato. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it

© Ilfogliettone.it - La Fiamma del 2026 accesa da Mattarella, le Frecce Tricolori in cielo. È già Olimpiade

